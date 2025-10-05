وزير التربية يحيّي المعلمين في يومهم العالمي

وجّه وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، عبّر فيها عن بالغ التقدير والامتنان لكافة المعلمين والمعلمات في مختلف أنحاء ليبيا، مشيدًا بما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل تعليم الأجيال وبناء الإنسان الليبي الواعي.

وأكد الوزير في كلمته أن المعلم هو الركيزة الأساسية لمنظومة التعليم، وعصب التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في قطاع التعليم ما كان ليتحقق لولا تفاني المعلمين في أداء رسالتهم السامية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتمكين المعلمين، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، إيمانًا منها بأن المعلم الكفء هو حجر الأساس في ضمان جودة التعليم وبناء مستقبل مستدام.

وختم الوزير كلمته بتجديد العهد على مواصلة دعم المعلمين وتوفير البيئة الملائمة لهم، قائلاً: “كل عام وأنتم شعلة العطاء ونور الطريق… تغرسون الأمل وتصنعون المستقبل.”