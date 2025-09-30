وزير التربية يزور «مدرسة أطفال الأورام» بمستشفى طرابلس

أجرى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمدرسة أطفال الأورام التابعة لمستشفى طرابلس الطبي، يرافقه خلالها مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ أحمد، ومراقب التربية والتعليم ببلدية عين زارة فتحي نصير.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بمديرة المدرسة ربيع التكالي، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن آلية العمل بالمدرسة التي تستقبل نحو 40 تلميذاً وتلميذة من مرحلة التعليم الأساسي، وتوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة رغم التحديات الصحية.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها إدارة مستشفى طرابلس الطبي في احتضان هذه المدرسة التي تقدم خدمات تعليمية مميزة للأطفال المرضى من شريحة الأورام والغسيل الكلوي، وذلك في مختلف المراحل الدراسية.

كما قام وزير التربية والتعليم بتقديم عدد من الهدايا التذكارية للتلاميذ، في خطوة تشجيعية وداعمة لهم على مواصلة تحصيلهم العلمي رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن الوزارة ستواصل التنسيق مع إدارة المستشفى للعمل على توسعة المدرسة، عبر زيادة عدد الفصول الدراسية، بالإضافة إلى توفير كافة التجهيزات اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية نموذجية توازي تلك الموجودة في المدارس العامة التابعة للوزارة.