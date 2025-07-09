وزير التربية يشارك في إعلان نتائج مشروع «ميزانيات الحماية الاجتماعية»

شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، في احتفالية إعلان نتائج مشروع إعداد ملخصات ميزانيات قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، والتي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وشهدت الفعالية حضور وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل منظمة اليونيسف في ليبيا، بالإضافة إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي.

واستعرضت الاحتفالية نتائج العمل الذي أنجزه فريق وطني من المختصين، ضم ممثلين عن وزارات العمل والتأهيل، الشؤون الاجتماعية، المالية، التخطيط، الصحة، التعليم، التعليم العالي، والتعليم التقني والفني، إلى جانب صناديق الضمان الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والتأمين الصحي العام، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وعلى هامش الفعالية، تم توقيع خطة العمل المشتركة بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة اليونيسف للسنوات 2025-2026، تأكيدًا على استمرارية الشراكة الفاعلة في تنفيذ البرامج ذات الأولوية الوطنية.