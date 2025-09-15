وزير التربية يؤكد جاهزية انطلاق «العام الدراسي الجديد»

شهد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا اختتام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة تحت شعار “مدرستي مستقبلي” بمشاركة مراقبي التربية والتعليم من مختلف أنحاء ليبيا، وذلك في مدينة صبراتة. حضر الورشة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب، ومديري مصالح المرافق التعليمية والتفتيش والتوجيه التربوي.

وأكد الوزير خلال الورشة جاهزية الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس والمراقبات استعدادًا لبداية الدراسة الأحد المقبل.

كما استعرض الوزير أهم التوصيات التي شملت إدخال مدارس جديدة ضمن مشروع مدارس المستقبل وخطة عودة الحياة، وسد العجز في المراقبات خصوصًا معلمي الجداول، وأهمية تدريب الكوادر التربوية والإدارية ورفع كفاءتهم، إلى جانب التشديد على تسجيل وتحديث بيانات المعلمين والطلاب عبر مركز المعلومات والتوثيق.

وفي ختام الورشة، استمع الوزير إلى ملاحظات ومشاكل فنية طرحها المراقبون، مؤكدًا حرص الوزارة على معالجتها لضمان انطلاق عام دراسي منظم وناجح.