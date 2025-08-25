وزير التربية يشيد بدور مصلحة المرافق التعليمية في تطوير المدارس

زار وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، مقر مصلحة المرافق التعليمية يوم الأحد 24 أغسطس 2025، عقب جولة ميدانية شملت عدد من مدارس بلدية طرابلس.

واستعرض مدير عام المصلحة، علي القويرح، خلال اللقاء الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتحديات التي تواجه المصلحة في تنفيذ مشاريعها عبر البلديات.

وأشاد الوزير العابد بجهود المصلحة في توفير بيئة تعليمية ملائمة استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أهمية دور مكاتب المصلحة في متابعة احتياجات المدارس وتحديد أولويات الصيانة، بالتوازي مع إنشاء مدارس جديدة واستكمال المشاريع المتوقفة.