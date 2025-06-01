وزير التربية يعتمد ترقيات وتسويات 6945 موظفاً ومعلماً

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس علي العابد الرضا اليوم الأحد، قرارات التسويات الوظيفية والترقيات الخاصة بـ 6,945 موظفًا ومعلمًا من مختلف مراقبات التربية والتعليم على مستوى البلاد، في خطوة تهدف إلى تحفيز العاملين ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع.

كما اعتمد الوزير محاضر لجنة شؤون العاملين بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، التي تضمنت إجراءات تسوية أوضاع 251 موظفًا ومفتشًا تربويًا، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات التربوية.

وقال المهندس علي العابد الرضا إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على تطويع الموارد البشرية وتعزيز الدافعية لدى المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على العملية التربوية ويخدم مصلحة الطلاب والمجتمع بأكمله.

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ المزيد من الخطط التطويرية والتشغيلية لتطوير بيئة العمل التربوي وتوفير الدعم اللازم للعاملين، ضمن رؤيتها لتعزيز منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها.