وزير التربية يعتمد نتائج امتحانات «التعليم الأجنبي»

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات فبراير لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم العادي والمتقدم بمدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 29.6٪، وفق ما أعلن عنه مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ السيد أحمد.

وهنأت وزارة التربية والتعليم الطلاب الناجحين متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية، كما أعربت عن أملها للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح في هذه الامتحانات بالتحسين في المرات القادمة.

ودعا المركز الوطني للامتحانات مديري المدارس ومندوبيهم إلى استلام النتائج من قسم التعليم الأجنبي بالمركز، كما حث الطلاب الذين تم اعتماد نتائجهم على مراجعة مدارسهم يوم غدٍ الأربعاء لاستلام النتائج الرسمية.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 116 طالبًا وطالبة، ما يعكس المشاركة المحدودة مقارنة ببعض الدورات السابقة، مع استمرار الوزارة في دعم التعليم الأجنبي وتطويره لضمان جودة العملية التعليمية.