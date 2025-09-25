وزير التربية يعلن انطلاق العام الدراسي وفق خطة متكاملة

أعلن وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، انطلاق العام الدراسي 2025-2026 في جميع مراقبات التعليم دون أي تأخير، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات متعددة لضمان انطلاقة سلسة ومتكاملة للمدارس.

وأشار الوزير إلى عقد اجتماع موسع مع مراقبي التعليم للوقوف على جاهزية المراقبات قبل بدء العام الدراسي، ومنحهم صلاحيات أوسع لتقريب الخدمات للمعلمين والموظفين وفق اللوائح التنظيمية.

كما تم صرف الميزانيات التشغيلية لجميع المدارس لإجراء الصيانات الخفيفة وتوفير الاحتياجات الضرورية، إلى جانب تبني شعار **الصحة المدرسية** لهذا العام مع خطة للكشف الدوري على التلاميذ.

وشدد الوزير على متابعة توزيع الكتب المدرسية التي تصل تباعًا، والعمل على توفير المقاعد المدرسية بالتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين المدارس ومركز المعلومات والتوثيق وتأهيل مدخلي البيانات، وفي إطار خطة عودة الحياة للمدارس، تم فتح وتجهيز العديد من المدارس، مع التوجه لافتتاح مدارس جديدة قبل نهاية العام الدراسي.

واختتم علي العابد كلمته بتوجيه التحية لجميع العاملين في المنظومة التربوية من معلمين وموظفين، مثمنًا جهودهم في إنجاح العام الدراسي خدمة لأبناء ليبيا.