وزير التربية يعلن انطلاق «خطة النشاط المدرسي» في طرابلس

أعلن وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، الخميس، انطلاق خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، خلال حفل أقيم بصالة طرابلس الكبرى بالمدينة الرياضية، نظمته إدارة النشاط المدرسي بالتعاون مع إدارة التعليم الخاص.

وشهد الحفل حضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، ووكيل وزارة الثقافة، الأستاذ عبدالباسط أبوقندة، وعدد من مديري الإدارات التابعة للوزارة.

وأكد الوزير في كلمته أن النشاط المدرسي يمثل روح العملية التربوية، حيث يمنح الطلاب الفرصة لاكتشاف قدراتهم، وصقل مواهبهم، وإبراز إبداعاتهم في بيئة محفزة على التطوير والابتكار.

وأوضح أن المدرسة ليست مكاناً لتلقي العلوم فحسب، بل فضاء متكاملاً لبناء الشخصية، وتنمية الإبداع، وتعزيز القيم التربوية والإنسانية، بما يسهم في صناعة جيل واثق من قدراته وملتزم بهويته الوطنية.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة شملت أنشطة رياضية وعروضاً فنية، جسدت جانباً من مواهب الطلاب وما تزخر به المدارس من طاقات واعدة.