وزير التربية يلتقي أعيان شهداء الأربعين إجدابيا لمناقشة تجهيز مدرسة المستقبل

التقى وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد، بمكتبه اليوم، مفتاح أبوعميرة وامراجع مرعي من أعيان وحكماء منطقة شهداء الأربعين في إجدابيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل استكمال توطين وتجهيز مدرسة شهداء الأربعين، التي تم إنشاؤها وتسليمها ضمن مشروع مدارس المستقبل في إطار خطة عودة الحياة.

وتم التركيز على توفير التجهيزات الأساسية من وسائل تعليمية ومقاعد وغيرها من المستلزمات الضرورية لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتضم المدرسة ستة فصول دراسية، و2 معامل، وروضة أطفال، بالإضافة إلى مبيت خاص بالمعلمين، مما يجعلها مؤسسة تعليمية متكاملة تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في المنطقة.