وزير التربية يهنّئ النساء الليبيات بمناسبة «يوم المرأة»

هنّأ وزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، النساء الليبيات بمناسبة “يوم المرأة العالمي”.

وقال المقريف: “في يومها العالمي نهنئ المرأة التي كانت وما زالت أساس البناء، وعصب الحياة، وصانعة الأجيال، إلى الأم التي تغرس بذور الخير، فتثمر أجيالا تحمل مشاعل النور.، إلى الأخت التي تشدّ الأزر، والزوجة التي تساند وتشارك، والابنة التي تحمل بين عينيها وعد المستقبل، لكل امرأة في موقعها كل التقدير والاحترام”.

وأضاف: “يشرفنا اليوم أن نقف بوقار أمام المرأة المعلمة، تلك التي حملت مشعل المعرفة، فكانت أما ثانية، ومرشدة حكيمة، وصانعة العقول، هي التي لا تكتفي بأن تنقل العلم، بل ترشخ القيم، وتضيء الدروب، وتُعطي بلا حد، كيف لا وهي التي تشكل النسبة الأكبر من الأسرة التعليمية، فتحمل على عاتقها رسالة لا تضاهيها رسالة، وتزرع في قلوب أبنائنا حب التعلم والانتماء”.

وقال: “بهذه المناسبة، تُجدّد وزارة التربية والتعليم عهدها بدعم المرأة وتمكينها، إيمانًا بأن المجتمعات لا تزدهر إلا حين تكون المرأة في مقدمة صفوفها، فحيثما وجد العطاء، وجدت امرأة تمنحه، تحية لكل امرأة كانت ولا تزال، نبضًا للحياة، وأساسا للتربية، وسرا لكل نهضة”.