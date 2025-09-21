وزير التربية يوجه كلمة بمناسبة انطلاق العام الدراسي

وجّه وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، كلمة إلى الأسرة التعليمية في ليبيا بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، الذي بدأ رسميًا اليوم الأحد في جميع المدارس.

وأكد الوزير في كلمته على أهمية التعليم باعتباره أساس بناء الوطن وضمان مستقبل مستقر وآمن، مشددًا على دور المعلمين والمعلمات في غرس القيم وبناء الأجيال، ودور الطلبة كصُنّاع للمستقبل، وأولياء الأمور كشركاء في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على توفير الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي، إضافة إلى جاهزية عدد من “مدارس المستقبل” ضمن خطة “عودة الحياة”، لتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب.

كما جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تطوير التعليم وتحديث البنية التحتية، إيمانًا بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل ليبيا.

وختم كلمته بدعوة الجميع إلى جعل هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو الإبداع والعمل المشترك.