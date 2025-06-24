وزير التربية يوقّع قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمعلمين في كافة مراقبات التعليم

وقع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، مجموعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمعلمين والموظفين في كافة مراقبات التعليم التابعة للبلديات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لتعزيز حقوق المعلمين وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وشملت القرارات مراقبات التعليم في عدة مناطق، حيث تم تسوية درجات وظيفية لـ:
- تاجوراء: 211
- طرابلس المركز: 435
- الزاوية الغرب: 95
- الشرقية: 83
- رقدالين: 73
- سبها: 46
- البيضاء: 273
- مزدة: 124
- حي الأندلس: 42
- القبة: 204
- الناصرية: 154
- عين زارة: 797
- ترهونة: 325
- أوجلة: 334
- مسلاتة: 5
- أم الرزم: 33
- أوباري: 578
- الجليدة: 647
- الماية: 43
- أجدابيا: 58
- العزيزية: 107
- الزاوية الجنوب: 80
- العامرية: 12
- براك الشاطئ: 77
وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على تعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين والموظفين، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي في كافة المناطق.
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