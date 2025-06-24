وزير التربية يوقّع قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمعلمين في كافة مراقبات التعليم

وقع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، مجموعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمعلمين والموظفين في كافة مراقبات التعليم التابعة للبلديات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لتعزيز حقوق المعلمين وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وشملت القرارات مراقبات التعليم في عدة مناطق، حيث تم تسوية درجات وظيفية لـ:

تاجوراء: 211

طرابلس المركز: 435

الزاوية الغرب: 95

الشرقية: 83

رقدالين: 73

سبها: 46

البيضاء: 273

مزدة: 124

حي الأندلس: 42

القبة: 204

الناصرية: 154

عين زارة: 797

ترهونة: 325

أوجلة: 334

مسلاتة: 5

أم الرزم: 33

أوباري: 578

الجليدة: 647

الماية: 43

أجدابيا: 58

العزيزية: 107

الزاوية الجنوب: 80

العامرية: 12

براك الشاطئ: 77

وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على تعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين والموظفين، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي في كافة المناطق.