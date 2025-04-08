وزير التشغيل التونسي يزور «سوق باب البحر للأسماك» في طرابلس

أجرى رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، والوفد المرافق له، زيارة رسمية إلى سوق باب البحر في طرابلس، رافقه خلال هذه الزيارة وكيل الوزارة للديوان وشؤون التخطيط السيد حسام المزوغي، وذلك على هامش زيارته إلى ليبيا.

ورافق الوزير خلال الزيارة “مدير إدارة التعاون الدولي السيد مفتاح القاضي، ومدير المكتب الوزير السيد عبدالله العمامي، والملحق العمّالي بجمهورية تونس السائح أبودربالة، ومدير مكتب الإعلام والتواصل مراد الضبع، ومدير مكتب العلاقات فوزي الطوير، وكان في استقبالهم مدير مكتب وزير الثروة البحرية ومدير سوق باب البحر، وممثلين عن بلدية طرابلس المركز”.

وتم خلال الزيارة “مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري والموارد البحرية، حيث أشار الوزير التونسي، إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين ليبيا وتونس في المجالات الاقتصادية والتدريبية المشتركة”.

الوزير التونسي يُشيد بالمركز الليبي الكوري للتدريب المهني خلال زيارته



في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس، أجرى وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، برفقة وكيل وزارة العمل والتأهيل السيد حسام المزوغي، زيارة تفقدية إلى المركز الليبي الكوري للتدريب المهني، حيث كان في استقبالهما إدارة المركز وكوادره الإدارية والتدريبية.

وأعرب الوزير التونسي عن “إعجابه بالإمكانيات المتطورة للمركز، مؤكداً أن تجهيزاته وبرامجه تضاهي مراكز دولية، وأن حصوله على شهادة الجودة الدولية يعكس التزامه بالمعايير العالمية. كما أثنى على كفاءة المدربين والكوادر العاملة”.

من جانبه، أكد الوكيل أن “الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن المركز يُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية في التدريب المهني، وفرصة لتعزيز التعاون بما يخدم تطلعات الشباب وسوق العمل”.

كما عُقد خلال الزيارة لقاء تقابلي “ناقش الجانبان فيه إمكانية إبرام شراكات مع مؤسسات التكوين المهني بالجمهورية التونسية، بهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات مهنية تتميز تونس بخبرة طويلة فيها، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتوسيع آفاق التعاون المشترك”.

وشملت الجولة “زيارة الورش والقاعات التدريبية ومشروع الاقتصاد الأخضر والورش المتنقلة الخاصة بمبادرة مهنتك مستقبلك، حيث اطّلع الوفد على المناهج وآليات التقييم، والتحهيزات الخاصة بالعمليات التدريبية”.

وتأتي هذه الزيارة “ضمن سلسلة لقاءات التي يجريها الوفد على هامش زيارة وزير التشغيل والتكوين المهني لتبادل الخبرات و تعزيز التشبيك مع المؤسسات والمراكز التدريبية”.