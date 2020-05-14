وزير التعليم: استئناف الدراسة في 13 يونيو المُقبل

أعلن وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الخميس، عن استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو المقبل.

وأشار زايد إلى أنه ستكون هناك لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن وزير التعليم قوله، إن الوزارة ستُشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم

وأضاف أنه إذا سارت الأمور على ما يرام بشأن السيطرة على انتشار فيروس كورونا فإن العام الدراسي الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل.

وأفاد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بأن الوزارة ستعلن مساء الخميس الخطة المعتمدة بشأن العودة التدريجية للمدارس والتي ستنطلق في الـ13 من يونيو المقبل من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لدراستهم والتي ستستمر لمدة شهرين.

وأوضح الوكيل أن هذه الخطوة تأتي بعد الموافقة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على مقترح الوزارة التفصيلي والمحال للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة. كما أكد جمعة بأن البداية المتأخرة للعام الدراسي والحرب التي تشن على العاصمة كانت أهم العوامل في تأخر تنفيذ المقررات الدراسية والتي لم تتجاوز ما نسبته 41%. ووفق ذلك فإن اتخاذ قرار الترحيل أو حساب متوسط الفترتين يتعذر تنفيذه الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إعداد خطة للعودة المدرسية سيعلن عنها وزير التعليم مساء غداً الخميس. كما أكد وكيل الوزارة بأن وزارة التعليم ستوفر الظروف الصحية المناسبة للطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية وتنظيف المؤسسات التعليمية وتعقيمها بشكل دوري. كما أوضح الوكيل بأن وزير التعليم شكل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة للعودة المدرسية وأن التنسيق مستمر ومتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والحرص على استكمال العام الدراسي في ظروف صحية ملائمة، وفق قوله. هذا واجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقبي تعليم بلديات طرابلس الكبرى (أبوسليم- حي الأندلس- سوق الجمعة- جنزور- طرابلس المركز- القره بوللي- العامرية- الناصرية- العزيزية- السواني- الماية- تاجوراء وعين زارة)، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة. وخُصِص الاجتماع لمناقشة خطة الوزارة للعودة التدريجية للدراسة، حيث أكد الوكيل في كلمته بأن المراقبات مُكلفة بعقد الاجتماعات مع مديري المدارس لوضعهم في الخطة الوقائية والتربوية والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل المعلمين وإدارات المدارس. من جهتهم أكد مراقبو التعليم خلال كلماتهم بأن المراقبات ستعمل بجدية لعودة الدراسة والمحافظة على سلامة الطلاب والتلاميذ.

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