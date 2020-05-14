وزير التعليم: استئناف الدراسة في 13 يونيو المُقبل

أعلن وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الخميس، عن استئناف الدراسة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو المقبل.
وأشار زايد إلى أنه ستكون هناك لجنة وزارية بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن وزير التعليم قوله، إن الوزارة ستُشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم
وأضاف أنه إذا سارت الأمور على ما يرام بشأن السيطرة على انتشار فيروس كورونا فإن العام الدراسي الجديد سينطلق في 22 نوفمبر المقبل.
وأفاد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بأن الوزارة ستعلن مساء الخميس الخطة المعتمدة بشأن العودة التدريجية للمدارس والتي ستنطلق في الـ13 من يونيو المقبل من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لدراستهم والتي ستستمر لمدة شهرين.
وأوضح الوكيل أن هذه الخطوة تأتي بعد الموافقة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على مقترح الوزارة التفصيلي والمحال للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
كما أكد جمعة بأن البداية المتأخرة للعام الدراسي والحرب التي تشن على العاصمة كانت أهم العوامل في تأخر تنفيذ المقررات الدراسية والتي لم تتجاوز ما نسبته 41%.
ووفق ذلك فإن اتخاذ قرار الترحيل أو حساب متوسط الفترتين يتعذر تنفيذه الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إعداد خطة للعودة المدرسية سيعلن عنها وزير التعليم مساء غداً الخميس.
كما أكد وكيل الوزارة بأن وزارة التعليم ستوفر الظروف الصحية المناسبة للطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية وتنظيف المؤسسات التعليمية وتعقيمها بشكل دوري.
كما أوضح الوكيل بأن وزير التعليم شكل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة للعودة المدرسية وأن التنسيق مستمر ومتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والحرص على استكمال العام الدراسي في ظروف صحية ملائمة، وفق قوله.
هذا واجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقبي تعليم بلديات طرابلس الكبرى (أبوسليم- حي الأندلس- سوق الجمعة- جنزور- طرابلس المركز- القره بوللي- العامرية- الناصرية- العزيزية- السواني- الماية- تاجوراء وعين زارة)، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة.
وخُصِص الاجتماع لمناقشة خطة الوزارة للعودة التدريجية للدراسة، حيث أكد الوكيل في كلمته بأن المراقبات مُكلفة بعقد الاجتماعات مع مديري المدارس لوضعهم في الخطة الوقائية والتربوية والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل المعلمين وإدارات المدارس.
من جهتهم أكد مراقبو التعليم خلال كلماتهم بأن المراقبات ستعمل بجدية لعودة الدراسة والمحافظة على سلامة الطلاب والتلاميذ.
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