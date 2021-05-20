وزير التعليم العالي يتفقد جامعة بني وليد

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور عمران القيب، بجولة تفقدية، اليوم الخميس، في جامعة بني وليد.

واستمع الوزير والوفد المرافق له خلال هذه الجولة، من المسئولين بجامعة بني وليد لشرح مفصل عن وضع أقسام وكليات الجامعة، والمباني التابعة لها، واطلع على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى المشاريع المتعثرة في الجامعة وسبل حلحلة كل المشاكل التي تواجه سير عملها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع رئيس وعمداء الكليات ومديري الإدارات والمكاتب بجامعة بني وليد.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجامعة وسبل تذليلها.