وزير التعليم: لن أتهاون مع المسؤولين على الأخطاء مهما كانت درجتهم الوظيفية

قال وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، إنه لن يتهاون مع كل تثبت مسؤوليته على الأخطاء مهما كانت درجته الوظيفية.

وأدلى وزير التعليم بتصريحات، اليوم الأربعاء، حول ما تردد عن وجود أخطاء وتجاوزات في أسئلة الشهادة الإعدادية التي تتواصل هذه الأيام.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة، عن د. عماري زايد تأكيده، متابعته الأمر شخصياً، وإصداره تعليمات عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من المختصين في الوزارة، مشدداً على أنه لن يتهاون أو يتساهل مع كل من تثبت مسؤوليته على هذه الأخطاء مهما كانت درجته الوظيفية.

وأوضح الوزير أن وضع واختيار ومراجعة أسئلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام تم إسنادها لمراقبات التعليم بالبلديات، بالتنسيق والتعاون مع مكاتب ووحدات التفتيش التربوي في تلك البلديات، وفقا لما نصت عليه لائحة الامتحانات المعدلة في عام 2018م.

وأشار وزير التعليم إلى أن دور الوزارة في امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام اقتصر على الطباعة والتصحيح فقط، وهي تجربة جديدة تنفذ لأول مرة.

وطمأن الوزير جميع التلاميذ وأولياء أمورهم، بقوله “إن حقوقهم محفوظة ولن تضيع بإذن الله”.

وأضاف أن كل سؤال ورد به خطأ بأي شكل من الأشكال سيتم حذفه وستمنح درجته كاملة للتلميذ، مطالباَ جميع التلاميذ بعدم الخوف أو القلق على نتيجة امتحاناتهم، فهي بين أيدِ تربوية أمينة ومسؤولة، وفق قوله.

وزير التعليم المُكلّف بحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد يُصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأخطاء التي وردت بأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وتحديد المسؤولين عليها. pic.twitter.com/3eGBp9598x — عين ليبيا (@EanLibya) November 25, 2020