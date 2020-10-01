وزير التعليم: وكيل الوزارة على ذمة التحقيق بقضية اهمال وتقصير وليس سرقة او اختلاس

عقد وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد صباح اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اجتماعا بمديري المصالح والمراكز والهيئات والادارات والمكاتب بالوزارة.

واستعرض الوزير في الاجتماع حادثة ايقاف وكيل الوزارة المهندس “عادل جمعة” من قبل السلطات القضائية.

مضيفا أن وكيل الوزارة على ذمة التحقيق في قضية اهمال وتقصير وليس سرقة او اختلاس وأنه سيعود لمزاولة عمله قريباَ، أي بعد انتهاء التحقيقات التي ستثبت براءته.

وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع احترام الوزارة للسلطات القضائية، مشددا على أن وزارته رغم تأكدها من براءة وكيلها من شبهة أي فساد أو اختلاس كما روجت لذلك بعض القنوات الاعلامية المغرضة للأسف والوزارة لديها ثقة تامة في نزاهة وعدالة قضائنا الليبي وسنمتثل جميعا بما يحكم به في هذا الموضوع لأننا جميعا تحت طائلة القانون.

وحسب ما أفاد المكتب الأعلامي بالوزراة، أكد الحضور في مداخلاتهم على تضامنهم الكامل مع السيد الوكيل وأشادوا بالجهود المضنية لوكيل الوزارة المهندس عادل جمعة على اعتباره لم يبخل يوما في أداء عمله على الوجه الأكمل، وحرصه على نجاح العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.