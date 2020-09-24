وزير التعليم يتعهد بحل مشكلة مرتبات المفتشين التربويين

تعهد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، بحل مشكلة الخصم الذي حدث أخيرا في مرتبات المفتشين التربويين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بحضور مديرها العام وعدد من مديري الفروع، وحضر الاجتماع أيضا مستشار الوزير عبدالفتاح الفاضلي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية د. سعيد معيوف”.

واستعرض مدير المصلحة الدكتور علي المهنكر، الإشكاليات التي تعاني منها المصلحة بينها ما يتعلق بباب المرتبات ولاسيما موضوع الخصم الذي حدث مؤخراَ في مرتبات المفتشين التربويين حيث قام مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم بشرح وتوضيح أسباب وخلفيات هذه الإشكالية التي تمت عن طريق وزارة المالية وسعي الوزارة الآن لمعالجتها.

كما تم التطرق إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم مع وزارة المالية لتنفيذ مطالب المفتشين التربويين فيما يتعلق بصرف علاوة التفتيش بقيمة 40٪، ومعالجة الفروقات الفردية وفق الدرجات الوظيفية، وحل مشكلة المقرات الخاصة بالمصلحة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم.

هذا وقد تعهد الوزير خلال هذا الاجتماع بحلحلة كافة الإشكاليات من خلال تكليف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالتواصل الدائم مع وزارة المالية لمعالجة الفروقات المالية وفق الدرجات الوظيفية، كما أكد الوزير بأنه سيصدر تعميما لمراقبي التعليم بشأن عدم المساس بمقار المصلحة.