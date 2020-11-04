وزير التعليم يتفقد سير العمل بمركز بحوث التقنيات الحيوية

قام وزير التعليم المُكلّف بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمركز بحوث التقنيات الحيوية التابع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوزير مدير عام مركز بحوث التقنيات الحيوية الدكتور آدم إبراهيم الزغيد، ومدير إدارة البحوث والدراسات العلمية ومدير لجنة التدريب الخاصة بجائحة كورونا بالمركز الدكتور فرج إبراهيم التائب، ورئيس قسم الهندسة الوراثية، ورئيس اللجنة الفنية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد الدكتورة إيناس محمد الحضيري، بحضور رؤساء الأقسام العلمية ولفيف من باحثي وباحثات المركز.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد شملت الزيارة التفقدية للوزير معامل المركز، علاوة على متابعة سير آلية العمل اليومي فيما يخص تحليل المسحات الأنفية وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة على استخدام تقنية التفاعل المتسلسل لإنزيم البلمرة الأني، (RT- PCR).

وعقب جولته التفقدية، عقد الوزير اجتماعا مع باحثي وباحثات المركز وعلى رأسهم مديره الدكتور الزغيد، فيما قامت الدكتورة الحضيري بعرض تقديمي مرئي للتعريف بالبرنامج المتّبع داخل المركز فيما يخص تحليل المسحات الأنفية، والتي يتم إحالتها للمركز من عدة جهات، حيث بلغ عدد العيّنات التي تم تحليلها داخل المركز منذ بداية الجائحة حوالي 94 ألف عينة.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من العاملين بمركز بحوث التقنيات الحيوية، في ظل هذه الجائحة، وأبدى سعادته لالتماس روح العمل كفريق الواحد بين العاملين في المركز بقيادة حكيمة من قِبل مدير عام مركز بحوث التقنيات الحيوية، وفق قوله.