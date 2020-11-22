وزير التعليم يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، يتفقد صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

تفقد وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد” رفقة مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد” ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية الدكتور “عبدالمنعم أبو لائحة” اليوم الأحد، سير امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي في يومها الأول بمدرسة جامع التركي للتعليم الأساسي بنين سوق الجمعة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة بأن الوزير أكد خلال هذه الجولة على ضرورة تكاثف الجهود لإنجاح الامتحانات، مشيداً بمستوى الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان التي زارها، حفاظاً على سلامة الطلاب، ولجان الإشراف والمراقبة.

وتبادل الوزير الحديث مع عدد من الطلاب، مستمعاً لهم واستفساراتهم التي تركزت حول الأسئلة الاستشارية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح. يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية “99030” طالب وطالبة موزعين على “73” لجنة مركزية في “6931” قاعة امتحانية وبمشاركة “953” رئيس لجنة و”13862″ ملاحظ و”2121″ مراقب.