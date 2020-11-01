وزير التعليم يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الثانوية بعدد من اللجان الامتحانية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوزير استمع خلال جولته التفقدية لملاحظات، واستفسارات الطلبة، والقائمين على الامتحانات.

وأشاد د. عماري زايد بالجهود المبذولة في سبيل نجاح العملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان، حفاظا على سلامة الطلاب ولجان الاشراف والمراقبة.

بدوره، طمأن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن الامتحانات في يومها الأول تسير بشكل جيد، معبراً عن شكره وتقديره لمستوى الانضباط في المراكز، واللجان، ودور القائمين والمشرفين على الامتحانات.

وشملت الزيارة التفقدية عدد من لجان الامتحانات بجامعة طرابلس القاطع (أ) والقاطع (ب)، إضافة إلى لجان مدرسة أم الثوار.

يُشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية انطلقت اليوم الأحد، وانتظم فيها 70464 طالب وطالبة في 17 لجنة مركزية، توزعت في عدة مدن ومناطق ليبية.