وزير التعليم يُتابع أوضاع الطلبة الموفدين والملحقيات بالخارج

عُقِد اليوم الخميس بديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم وزير التعليم المُكلف دكتور محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير مكتب المتابعة الخارجية بديوان المحاسبة عبدالباسط الجبوع، ومدير إدارة القطاع العام عبدالرزاق البيباص، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سعيد معيوف، ونائب مدير إدارة الملحقيات أحمد البنوني.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع خُصِص للاستماع لكافة ملاحظات الديوان بشأن ملف البعثات والتي لخصها مدير مكتب المتابعة الخارجية في عدة نقاط مطالبًا إدارات الوزارة التعاون للعمل علي معالجتها.
وشدّد الوزير على ضرورة التعاون التام من قِبل الإدارات المختصة بالوزارة مع ديوان المحاسبة من أجل تنظيم العمل ومعالجة السلبيات وتقديم خدمات جيدة للطلبة الموفدين.
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الملحقيات الأكاديمية والمدارس الليبية بالخارجن حيث تم الاتفاق على ضرورة التواصل المستمر لمعالجة كافة الصعوبات التي تواجه الوزارة في هذا الملف.
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