وزير التعليم يُتابع أوضاع الطلبة الموفدين والملحقيات بالخارج

عُقِد اليوم الخميس بديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم وزير التعليم المُكلف دكتور محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير مكتب المتابعة الخارجية بديوان المحاسبة عبدالباسط الجبوع، ومدير إدارة القطاع العام عبدالرزاق البيباص، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سعيد معيوف، ونائب مدير إدارة الملحقيات أحمد البنوني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع خُصِص للاستماع لكافة ملاحظات الديوان بشأن ملف البعثات والتي لخصها مدير مكتب المتابعة الخارجية في عدة نقاط مطالبًا إدارات الوزارة التعاون للعمل علي معالجتها. محتوى ذو صلة وزارة التعليم تُدشّن منظومة علاوة الحصة الإلكترونية وشدّد الوزير على ضرورة التعاون التام من قِبل الإدارات المختصة بالوزارة مع ديوان المحاسبة من أجل تنظيم العمل ومعالجة السلبيات وتقديم خدمات جيدة للطلبة الموفدين. وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الملحقيات الأكاديمية والمدارس الليبية بالخارجن حيث تم الاتفاق على ضرورة التواصل المستمر لمعالجة كافة الصعوبات التي تواجه الوزارة في هذا الملف.

اقترح تصحيحاً