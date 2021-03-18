وزير التعليم يُتابع الإجراءات الاحترازية بالمؤسّسات التعليمية

عقد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، اجتماعاً اليوم الخميس، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

وأطْلَعَ رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، الوزير على تقرير عمل اللجنة وآلية تنفيذ الإطار الوبائي، مطالباً وزارة الصّحة واللجنة العليا لمُكافحة جائحة كورونا بضرورة تضمين شريحة المُعلّمين مع الشرائح الأولى المُستهدفة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقدّم الوزير في كلمة له خلال الاجتماع شُكره لرئيس، وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية، وفريق تقييم ومُتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسّسات التّعليمية على الجُهود المبذولة من جمع المعلومات والإطار الوبائي مُؤكداً على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي جائحة كورونا.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن المقريف قوله، إنه سيم إضافة أعضاء إلى اللجنة الاستشارية العلمية حتى يتم مُتابعة وتنفيذ الإطار الوبائي بكافة المناطق الليبية، مُؤكداً على ضرورة التزام مُراقبات التعليم، ومديري المدارس، وفرق تقييم الجُهوزية بالإطار الوبائي.

وفي خِتام الاجتماع اِطْمَأنَّ الوزير على سير العملية التعليمية وفق المطلوب، وتقيّد الطلاب والمعلّمين بالإجراءات الاحترازية لمُجابهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الدراسة مستمرة في جميع مراحلها التعليمية، وأنه لا صحة لشائعات إيقاف الدراسة.