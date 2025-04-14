وزير الثروة البحرية يستقبل وفدًا تركياً.. مباحثات لتعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية عادل محمد سلطان صباح، وفدًا تركيًا برئاسة الدكتور بايرام أوزترك رئيس مجلس إدارة وقف البحوث البحرية التركي (TUDAV)، يرافقه الدكتور أورون هيسلي عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول وعدد من أعضاء السفارة التركية المعتمدين لدى ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار تعزيز علاقات التعاون بين دولة ليبيا والجمهورية التركية في مجال الثروة البحرية ومتابعةً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السفير التركي للوزارة في فبراير الماضي”.

ورحّب الوزير “بالوفد الضيف مشيدًا بالمشاركة التركية الفاعلة في المؤتمر الإقليمي حول التنوع البيولوجي البحري الذي استضافته طرابلس خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس جدّية واهتمام الجانب التركي بتطوير العلاقات الثنائية في المجال البحري”.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء “على مواصلة التنسيق بين الجهات المختصة من الجانبين والعمل على إعداد مشروع مذكرة تفاهم شاملة تغطي مختلف مجالات التعاون وبالأخص البحث العلمي والدراسات البحرية بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم جهود التنمية المستدامة في البلدين”.

هذا “وحضر اللقاء كل من مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة و المدير العام لمركز بحوث الأحياء البحرية”.