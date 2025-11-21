وزير الحرب الأمريكي: خيارات جديدة وحاسمة في التعامل مع فنزويلا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هغسيث، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بجدية مع ملف فنزويلا، وأن جميع الخيارات مفتوحة في ظل تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو، مشدداً على عدم وجود خطوط حمراء في مقاربة واشنطن لهذا الملف.

وقال هغسيث، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن ترامب واضح تمامًا في موقفه من فنزويلا، مضيفًا أن أي تحرك ضد كاراكاس سيتم “على أساس معلومات دقيقة وتقييمات استخبارية شاملة”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات متقدمة تمكنها من تتبع ومطاردة الخلايا الإرهابية وعصابات المخدرات المرتبطة، بحسب الرواية الأمريكية، بعناصر في النظام الفنزويلي، أفضل من أي دولة أخرى في العالم.

وكشف الوزير الأمريكي أن تصنيف حكومة مادورو كـ”منظمة إرهابية” سيدخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الجاري، وهو قرار يفتح “مجموعة جديدة من الخيارات” السياسية والعسكرية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يمنح الإدارة أدوات إضافية لتشديد العقوبات وتوسيع نطاق الاستهداف القانوني والعملياتي ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بالنظام الفنزويلي.

وشدد هغسيث على رفض واشنطن لشرعية مادورو، قائلاً إن الرئيس الفنزويلي “ليس زعيماً منتخبًا شرعياً”، متهمًا إياه بالكذب على الإدارة السابقة بشأن ترك منصبه، ومشيرًا إلى تورطه في الاتجار بالمخدرات، وهو ما يمنح الإدارة الأمريكية وسائل إضافية لتزويد ترامب بـ”خيارات جديدة وحاسمة” للتعامل مع كاراكاس.

وتشير المصادر الأمريكية إلى أن الإدارة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها التي تستهدف شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالنظام الفنزويلي، مع التركيز على الإجراءات القانونية والاستخباراتية الدقيقة لضمان فاعلية التحركات المقبلة.