وزير الحرب الأمريكي يحذر: اللحظة الراهنة مشابهة لما قبل الحرب العالمية الثانية

حذر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، من تصاعد التوترات العالمية، واصفًا اللحظة الراهنة بأنها “مشابهة لما كان عليه الوضع في عام 1939″، العام الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك خلال فعالية في واشنطن، حيث قال هيغسيث: “لقد حلت لحظة شبيهة بما كان في عام 1939. أو، كما نأمل، كما كان في عام 1981. إنه وقت تتزايد فيه التوترات: الأعداء يتحدون، والتهديدات تتصاعد. أنتم تشعرون بذلك، وأنا أشعر بذلك”.

وأكد الوزير الأمريكي ضرورة الاستعداد لتجنب الحرب، داعيًا إلى إصلاح شامل في البنتاغون، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تستجيب “ببطء شديد” للتهديدات الخارجية سابقًا، لكنه أضاف أن “كل شيء سيتغير” إذا عمل جميع المعنيين بجد في أنشطة الوزارة وضمان القاعدة الصناعية الدفاعية.

يأتي هذا التحذير بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي في بداية سبتمبر تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وهو الاسم المتعارف عليه قبل عام 1947، معتبرًا أن القرار “يعكس وضع الأمور في العالم”. وقد لاحظ هيغسيث سابقًا أن الولايات المتحدة “لم تفز بأي صراع كبير” منذ تغيير التسمية الأصلية.