بن غلبون: «الأمن الغذائي والصحي» والرقابة على الأسواق خطوطٌ حمراء

استعرض وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون، خلال اجتماع موسع عُقد، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، تفاصيل الخطة العامة للوزارة للنصف الثاني من عام 2026، وذلك خلال لقائه مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة للوزارة، بحضور وكيلي الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض برامج الوزارة ومشاريعها وأنشطتها المقررة خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب متابعة سير العمل في كل وحدة تنظيمية على حدة، ومناقشة عددٍ من المبادرات والآليات الجديدة الهادفة إلى تطوير الأداء، إضافةً إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العمل.

كما قدم مديرو الإدارات تقارير مفصلة تناولت الأنشطة والتكليفات التي جرى تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار تقييم مستوى الإنجاز ومراجعة سير العمل بمختلف الإدارات.

وأكد وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون، خلال الاجتماع، ضرورة اضطلاع الإدارات والأجهزة الحيوية التابعة للوزارة، وفي مقدمتها جهاز الحرس البلدي والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، بما يعزز حماية المواطنين ويدعم الصحة والسلامة العامة.

وقال وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون: “حماية الأمن الغذائي والصحي، وبسط الرقابة الصارمة على الأسواق، ومكافحة تداول المواد المحظورة، هي خطوطٌ حمراءُ لا تقبل التهاون أو التقاعس.”

وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الإدارات في تنفيذ المشاريع والبرامج، حيث جرى بحث الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارات في مختلف جوانب العمل، بما يسهم في تحقيق التكامل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.