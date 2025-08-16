الجويفي يشيد بسير انتخابات المجالس البلدية ويثمن جهود المفوضية

أشاد وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، بالظروف التنظيمية والتجهيزية التي تسير فيها عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025، مؤكداً أنها تجري وفق معايير الشفافية والنزاهة والحياد في جميع مراحلها.

وفي تصريح أدلى به لمكتب الإعلام بالوزارة، ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكوادرها الفنية، مؤكداً أن انطلاق العملية الانتخابية في 26 مجلسًا بلديًا من أصل 63 مستهدفًا يعد نجاحًا مهمًا، رغم التحديات الأمنية التي واجهتها العملية.

وأوضح الجويفي أن الاعتداءات السافرة التي طالت بعض مراكز ومكاتب المفوضية أدت إلى تأجيل عملية الاقتراع في 7 بلديات إلى يوم 23 أغسطس الجاري، كما تقرر تعليق إجراءات الاقتراع في 27 مجلسًا بلديًا بالمنطقة الشرقية.

ووجّه الوزير نداءً إلى الجهات المعنية في البلديات التي توقفت فيها العملية الانتخابية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتوفير بيئة آمنة وسليمة تُمكن من استئناف الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مع التأكيد على ضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم.

كما عبّر عن شكره لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين مراكز الاقتراع، ودعمها المستمر لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ونزيهة.

وتأتي انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية في عام 2025 ضمن خطوات مهمة لتعزيز الحكم المحلي، وذلك بعد سلسلة من الانتخابات المحلية التي تهدف إلى تحقيق مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار وتطوير المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، وتواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جهودها لإجراء الانتخابات في بيئة تضمن النزاهة والشفافية.