وزير الحكم المحلي يبحث الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار

عقد رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة ووزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد، مع اللجنة الوطنية للطوارئ وعدد من عمداء البلديات، لمناقشة التدابير الوقائية والاستباقية لمواجهة تداعيات موسم الأمطار والتقلبات الجوية المرتقبة مع بداية فصل الشتاء.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء بشأن تنسيق جهود كافة المؤسسات ورفع مستوى الجاهزية للاستجابة الفعّالة لمخاطر السيول وجريان الأودية.

واستعرض عمداء البلديات التحديات المرتبطة بمسارات الأودية، لاسيما ما يتعلق بضرورة تنظيفها، أو ترميمها، أو إنشاء عبارات وجسور لتسهيل انسياب المياه وضمان سلاسة حركة المواطنين.

كما عرضوا تقارير حول التعديات الواقعة على هذه المسارات، والتي قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر.

كما قدّم المدير العام لشركة خدمات النظافة طرابلس تقريراً فنياً أشار فيه إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من تنظيف الأودية بلغت 60%، مؤكداً أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدّد الوزير الجويفي على أهمية القيام بزيارات ميدانية عاجلة للسدود ومصبات الأودية، والتأكد من جاهزيتها وخلوها من العوائق والمخلفات، مؤكداً أن اللجنة الوطنية للطوارئ ستقدم كل الدعم اللازم للبلديات المتأثرة، وستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن الوزير جهود فرق العمل في اللجنة الوطنية للطوارئ، داعياً إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة لضمان موسم شتاء آمن وخالٍ من الكوارث.