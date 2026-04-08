وزير «الحكم المحلي» يبحث تعزيز كفاءة البلديات وخدمات النظافة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، سلسلة اجتماعات موسعة مع مجالس بلدية الأصابعة وعين زارة، إضافة إلى القيادات النسائية بالوزارة، بهدف تعزيز الأداء البلدي في الخدمات العامة وتمكين المرأة في القطاع المحلي.

ففي بلدية الأصابعة، بحث الوزير مع عميد وأعضاء المجلس البلدي بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ومدراء الإدارات بالوزارة سبل رفع الكفاءة التشغيلية للبلدية في مجال خدمات النظافة العامة.

وتم استعراض احتياجات البلدية من سيارات نقل القمامة والمعدات الثقيلة لتغطية كافة المناطق والمحلات التابعة لها، مؤكداً أن ملف النظافة العامة يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة، مع التزام كامل بتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما في بلدية عين زارة، فقد استعرض الوزير مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء البلدية خطة البلدة الخدمية والتنموية للعام الجاري، وناقش سبل تذليل العقبات أمام المشاريع المستهدفة.

وركزت المناقشات على رصف الطرق الداخلية، إنشاء الحدائق والمنتزهات، تطوير شبكات الصرف الصحي والمياه، إضافة إلى بحث ملف الحدود الإدارية، لا سيما “محلة فطرة” المتنازع عليها مع بلدية سيدي السائح، مع عرض الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالتبعية. وأكد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق لضمان وصول أثر المشاريع بشكل ملموس إلى المواطنين.

وفي جانب تعزيز المشاركة النسائية، اجتمع الوزير مع منسق عام منتدى عضوات المجالس البلدية سرور علي، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة مبروكة زريق، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات عبد السلام القاضي.

وناقش الاجتماع المبادرات والمشاريع الرامية لتطوير القيادات النسائية بالمجالس البلدية، تمكين المرأة وربات البيوت اقتصادياً، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر النسائية، مؤكداً أن دعم المرأة يشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، لقاءً مع رئيس الملف الصحي باتفاق مصراتة – تاورغاء، نوري الشنبة، لمناقشة مستجدات الخدمات العلاجية وسبل تطويرها بما يخدم المواطنين في البلديتين.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة آخر التطورات المتعلقة بدعم وتطوير الخدمات العلاجية، وتقييم الإجراءات المتخذة لضمان تقديم رعاية صحية فعّالة ضمن اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في المنطقة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يعزز استقرار المجتمع المحلي ويضمن الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما تطرق الجانبان إلى آخر أعمال الملف الصحي ضمن لجنة اتفاق المصالحة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف دعم الاستقرار المحلي وتطوير منظومة الخدمات الصحية بشكل متكامل.

وأشار اللقاء إلى أهمية استمرار متابعة تنفيذ المشاريع الصحية وفق الأولويات المقررة، مع التركيز على تعزيز قدرة البلديتين على مواجهة الاحتياجات الطبية الطارئة وتقديم خدمات علاجية شاملة لجميع المواطنين.