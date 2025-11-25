وزير الحكم المحلي يبحث مع البرلمان تطوير البلديات وتعزيز «اللامركزية»

عقد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحكم المحلي بالمجلس، عبد الوهاب زوليه، لبحث آليات تعزيز اللامركزية وتطوير الخدمات البلدية على مستوى البلديات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المحلية وسبل تحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى دعم الإدارات المحلية ورفع كفاءة الأداء بما يلبي احتياجات المواطنين، وإجراءات إعادة تنظيم الاختصاصات بين المستويات الحكومية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين ومتابعة الملفات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، دعمًا لخطط تطوير العمل البلدي وتسهيل الإجراءات الإدارية.