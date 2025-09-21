وزير الحكم المحلي يتابع تنفيذ المشاريع التنموية في بلدية الشقيقة

زار وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، بلدية الشقيقة للاطلاع على سير العمل البلدي، واستعراض المشاريع المنجزة والمقترحة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الوقوف على أبرز احتياجات البلدية.

وكان في استقباله عميد بلدية الشقيقة سالم إبراهيم، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي، وعدد من أعيان المدينة ومخاتير المحلات وجمع من المواطنين.

وخلال اجتماع موسّع عُقد في مقر البلدية، أكد الجويفي أهمية الزيارة في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية، ومعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع المتعثرة، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتطوير الخدمات وتحسين البيئة المحلية.

وثمّن عميد البلدية جهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية في دعم البلديات، مشيداً بمنحها قدراً أكبر من الاستقلالية وتوفير الموارد اللازمة لدفع عجلة التنمية المحلية.