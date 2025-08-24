استعداداً لفصل الشتاء.. وزير الحكم المحلي يترأس اجتماع «اللجنة الوطنية للطوارئ»

ترأس وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطتية، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأحد، الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية للطوارئ، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد نصر المحتوت وغالبية الأعضاء الممثلين عن الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، في إطار الاستعداد المبكر لفصل الشتاء ومواجهة تداعيات التقلبات الجوية المتوقعة.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء بشأن ضرورة رفع جاهزية المؤسسات الحكومية كافة وتنسيق جهودها للتعامل مع موسم الأمطار، واتخاذ إجراءات استباقية ووقائية للحد من المخاطر المحتملة.

وأكد الوزير الجويفي على أهمية تعزيز التنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية للحصول على التنبؤات الجوية في الوقت المناسب، ما يُمكّن الجهات المعنية من اتخاذ التدابير اللازمة بشكل مبكر للتعامل مع أي طارئ.

كما شدد على ضرورة أن يقوم فريق اللجنة بتنفيذ زيارات ميدانية للسدود ومسارات الأودية، للاطلاع على حالها الفنية والتأكد من خلوها من المخلفات التي قد تعيق تدفق المياه أو تتسبب في فيضانات.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون الوثيق مع البلديات لمتابعة أوضاع الأودية والتبليغ عن أي خروقات أو مشاكل فنية، مؤكداً أن دور البلديات أساسي في الرقابة والإنذار المبكر، خاصة في المناطق المعرضة لخطر السيول.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز الجاهزية المؤسسية وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لضمان سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة خلال فصل الشتاء.