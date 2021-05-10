وزير الحكم المحلي يتفقد منفذ رأس إجدير الحدودي

قام وزير الحكم المحلي والوفد المرافق له، رفقة رؤوساء الأجهزة الأمنية والخدمية ببلدية زوارة، بزيارة ميدانية لمنفذ رأس إجدير الحدودي، يوم الأحد، وذلك في إطار زيارته لبلدية زوارة الكبرى.

وقام الوزير والحضور بجولة داخل المنفذ، وأطلعوا على سير العمل هناك، وأهم المشاكل التي تواجه المنفذ لا سيما في القطاع الخدمي والنظافة العامة بالمعبر.

واستمع وزير الحكم المحلي خلال الجولة إلى الملاحظات من الجهات الاختصاص وذلك من أجل تذليل الصعوبات ومعالجتها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وعقب الزيارة، قال الوزير إن “منفذ رأس إجدير الحدودي يعاني جملة من الإشكاليات خاصة في مجال النظافة العامة والتعقيم، وأعطينا تعليماتنا لشركة الخدمات العامة الساحل الغربي، وتكليفها للقيام بمهامها على أكمل وجه للمحافظة على المظهر اللائق والوجه المشرف للغرب الليبي الذي يُعطي الانطباع للمسافر أثناء دخول ومغادرة الأراضي الليبية”.