وزير الحكم المحلي يجتمع بعمداء بلديات المنطقة الشرقية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، بعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية، وذلك بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

وضم الاجتماع عمداء بلديات (إمساعد، طبرق، مرسى دفنة، بئر الاشهب، ام مرزم، درنة، الأبرق، القيقب، شحات، البيضاء، مدور الزيتون، الساحل، المرج، المليطانية، جردس العبيد، وردامة، توكرة، بنغازي، الأبيار، سلوق، قمينس، إجدابيا، القبة، انتلات البيضان، عمر المختار، زويتينة سلطان، خليج السدرة، الكفرة، مرادة، سوسة، تازربو، أوجلة، جالو، اجخرة، البريقة، قصر الجدي، الشعبة).

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد حظي هذا الاجتماع بأهمية بالغة حيث أنه يأتي تمهيداً لانعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي يضم في عضويته كل عمداء البلديات في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات على رأسها نقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية، ومعالجة الأوضاع القانونية للعقود المبرمة لمشروعات خاصة بالبلديات، والتي تم التعاقد عليها خلال فترة الانقسام السياسي، حيث تم في هذا الإطار تشكيل لجنة من عمداء البلديات لتجميع البيانات والمستندات الخاصة بالعقود.

كما تم استعراض الآليات المعتمدة في مجال تقديم خدمة النظافة والدور الرئيسي للبلديات في هذا المجال، إذ أنها هي المستفيد من الخدمة وهي التالي لها دور رئيسي في اعتماد مستخلصات شركات خدمات النظافة.

وأكد الوزير في هذا الاجتماع، على دور البلديات في ترسيخ المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن والإسهام في تحقيق التنمية والدفع بعجلتها من خلال ممارستها لاختصاصاتها الموكلة لها قانوناً والتي لم تمكن من ممارستها طيلة السنوات السابقة.