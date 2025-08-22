الجويفي يعقد اجتماعاً لبحث دعم «المشروعات الصغرى والمتوسطة»

عقد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا مع المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، أحمد النماوي، وفريق عمل البرنامج بمقر ديوان الوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة وبرامج عمل البرنامج للعام 2025، التي تتضمن مشاريع ومبادرات تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل فريق البرنامج، مؤكداً دعمه الكامل لتذليل الصعوبات أمام تنفيذ الخطط والمشروعات لما له من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم ريادة الأعمال.

كما حث الوزير على تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتمكين رواد الأعمال.