وزير الحكم المحلي يستقبل اللجنة التسييرية لاتحاد بلديات الجبل لمتابعة سير العمل

استقبل وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اللجنة التسييرية لاتحاد بلديات الجبل في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، بحضور عدد من عمداء البلديات، بينهم عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف.

وخصص اللقاء لمتابعة سير العمل البلدي في منطقة الجبل، واستعراض أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه البلديات، في إطار السعي المشترك لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية.

وناقش الاجتماع خمسة محاور رئيسية هي تنمية البنية التحتية، خاصة الطرق وشبكات الإمداد المائي، وتطوير القطاع الصحي والبيئي، ومواجهة الهجرة العكسية والحد من تداعياتها، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما تطرقت المناقشات إلى قضايا حيوية في ملف الإدارة المحلية، منها المخصصات التشغيلية والتنموية للبلديات، وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين، خاصة موظفي إدارة خدمات النظافة بالبلديات، ومشروع قرار لتفويض عمداء البلديات ببعض الاختصاصات الإدارية، كالنقل والتسويات الوظيفية، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة الإدارية وضمان انسيابية الإجراءات الوظيفية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دور عمداء بلديات الجبل في دعم جهود تحسين الخدمات وتعزيز الأداء البلدي، من خلال التنسيق المباشر مع وزارة الحكم المحلي والعمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على واقع المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.