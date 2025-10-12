وزير الحكم المحلي يطلع على أوضاع الخدمات ببلديات «الخمس وترهونة وبني وليد»

في إطار متابعة العمل البلدي، عقد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اجتماعاً مع عمداء بلديات الخمس، ترهونة، المردوم، بني وليد، وتينيناي، لمناقشة أوضاع البلديات والتحديات التي تواجهها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتناول الاجتماع سبل تحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والبلديات المختلفة، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية في هذه المناطق.

وركز الوزير على أهمية متابعة احتياجات البلديات، والعمل على تجاوز التحديات والعراقيل التي قد تؤثر على تقديم الخدمات.

وأكد الجويفي في ختام الاجتماع على التزام الوزارة بدعم البلديات في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحسين الوضع العام في مختلف المناطق.