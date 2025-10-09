وزير الحكم المحلي يطلع على أوضاع الخدمات في «بني وليد»

قام وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، بزيارة ميدانية إلى بلدية بني وليد، ضمن جهود الوزارة لدعم البلديات وتعزيز التواصل المباشر مع المكونات المحلية، برفقة الوفد المرافق له.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على احتياجات البلدية ودعم جهودها في تقديم الخدمات العامة، إلى جانب الالتقاء بالمكونات الاجتماعية وتقدير روح الجهاد والعطاء الوطني التي تميز أبناء بني وليد ومؤسساتها المحلية.

وأكد الوزير خلال الزيارة حرص وزارة الحكم المحلي على تعزيز دور البلديات في خدمة المواطنين وتمكينها من أداء مهامها التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الاستقرار المحلي.

وفي ختام الزيارة، قدّمت البلدية درع تكريم للوزير، تقديرًا لجهوده في دعم البلديات وتعزيز التنمية المحلية.