وزير «الحكم المحلي» يعقد اجتماعات مع البلديات لتعزيز إدارة المشاريع

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي خلال لقاء عقده اليوم الاثنين سير العمل في المشاريع والأنشطة المدرجة ضمن الخطة العامة للوزارة للعام 2026، وذلك مع مدير عام مركز الاتصال المحلي 1415 السيد أيمن قاسم، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أحمد النماوي.

واطلع الوزير على عمل مركز الاتصال المحلي 1415، مؤكدًا أهمية تعزيز قدراته في الاستجابة لحالات الطوارئ، ودعم السلامة العامة، وتطوير دوره كمنصة وطنية فعّالة للتواصل مع المواطنين، ومعالجة التحديات والمختنقات اليومية التي يواجهونها.

كما استعرض اللقاء أداء البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مشددًا على ضرورة توسيع نطاقه في إطلاق وتنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وبناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مختلف المدن والمناطق الليبية.

وفي سياق متصل، أدى عميد بلدية أبوصرة وأعضاء المجلس البلدي اليوم اليمين القانونية أمام الوزير، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ومدير مكتب شؤون العضوية، استكمالًا للإجراءات القانونية لمباشرة مهام المجلس وفق القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وخلال المراسم، تعهد العميد بالالتزام بالأمانة والإخلاص واحترام التشريعات، مع وضع مصالح المواطنين على رأس أولويات عمله، فيما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمسؤولية والشفافية، ومباشرة المجلس تنفيذ خطة خدمية عاجلة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية.

كما عقد مدير إدارة المشروعات بالوزارة السيد محمد بن نجي أبوحجر اجتماعًا مع عميد بلدية مسلاتة السيد إبراهيم العربي، بحضور مدير إدارة المشروعات بالبلدية ومدير القسم المالي، لمناقشة منظومة المشروعات البلدية، واستعراض التحديات والآليات الحالية لتطوير الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع مراجعة المشاريع القائمة والمستهدفة ونسب الإنجاز، إضافةً إلى مناقشة الصعوبات المالية والإدارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، واتخاذ إجراءات لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير آليات المتابعة والتقييم.

وزارة الحكم المحلي تبحث مع السفارة الكورية تعزيز التعاون في التنمية وبناء القدرات

بحثت وزارة الحكم المحلي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك مع السفارة الكورية، في إطار تطوير الشراكات الدولية في مجالات التنمية وبناء القدرات، وذلك خلال اجتماع عقده مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات عبد السلام القاضي، رفقة مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء علي مسعود، مع السكرتير الأول بالسفارة الكورية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير التعاون الثنائي، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز الشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بهدف تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التقنية والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات.

كما تطرق النقاش إلى سبل الاستفادة من خبرات المستشارين الكوريين في تطوير مركز تطوير البلديات، ودعم توجهات اللامركزية، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك ضمن برنامج NDP في مجال بناء القدرات والاستفادة من التجارب الدولية.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان إمكانية إعداد اتفاقية تعاون بين الوزارة وإحدى البلديات الكورية، بهدف نقل التجارب المتقدمة في مجال الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة العمل البلدي.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع حرصهما على مواصلة التنسيق وتفعيل أطر التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم مسارات التنمية المؤسسية في ليبيا.