وزير «الحكم المحلي» يعقد اجتماعاً مع عمداء بلديات طرابلس 

عقد وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى، يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، السيد نصر المحتوت.

وشمل الاجتماع عمداء بلديات: طرابلس المركز، تاجوراء، سوق الجمعة، أبوسليم، حي الأندلس، قصر بن غشير، اسبيعة، السايح، سوق الخميس، العواتة، والقرة بوللي.

وتم خلال الاجتماع استعراض شامل للملفات والقضايا المتعلقة بتنظيم وتطوير العمل في قطاع الحكم المحلي.

كما تم متابعة المقترحات المقدّمة من البلديات لتحسين الأداء وتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتركّز النقاش على أبرز التحديات والمعوقات والصعوبات التي تواجه البلديات، مع السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لمعالجتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لانعقاد الملتقى السنوي للمجلس الأعلى للإدارة المحلية المزمع عقده خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية ودعم تطوير الخدمات البلدية.