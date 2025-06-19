وزير الحكم المحلي يلتقي عمداء بلديات الساحل الغربي

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم، عمداء بلديات الساحل الغربي، في اجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف إعادة تنظيم مديريات الأمن في المناطق.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا على أهمية تحييد العمل البلدي عن التجاذبات السياسية، والتركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على دعمه الكامل للبلديات ومساندته لها في تعزيز استقلاليتها وتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة.

وخلال الاجتماع، عبّر عمداء البلديات عن رفضهم لمقترح وزارة الداخلية القاضي بضم وتقليص عدد مديريات الأمن في مناطقهم، معتبرين أن التوقيت غير مناسب، وأن مثل هذه التعديلات تتطلب مزيدًا من التشاور والتخطيط، كما أعربوا عن دعمهم لتولي الوزير الجويفي مهامه، مثمنين رؤيته الإصلاحية وتفاؤلهم بخطواته الجادة نحو تطوير الإدارة المحلية.

وفي استجابة فورية، أصدر الوزير تعليماته بإعداد مخاطبة رسمية موجهة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، تتضمن طلب التريث في تنفيذ قرارات الضم، وضرورة التشاور مع عمداء البلديات لضمان اتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بإحدى بلديات الساحل الغربي لمواصلة النقاش وتنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية.

يُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور عمداء بلديات: المنشية، زوارة، رقدالين، صرمان، العجيلات، صبراتة، الزاوية المركز، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب، والجديدة.