وزير «الحكم المحلي» يلتقي عمداء وأعضاء 15 بلدية لمتابعة سير المشاريع

التقى وزير الحكم المحلي المكلف لحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، الاثنين، عمداء وأعضاء 15 بلدية وهي: الأصابعة، ككلة، القلعة، يفرن، زلطن، الشقيقة، راس الطبل، زليتن، صرمان، نالوت، مزدة، الخمس، تاجوراء، عين زاره، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، لمناقشة أوضاع البلديات ومتابعة سير العمل في المشاريع الجارية.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالخطط الزمنية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود بين الإدارات المحلية لتعزيز الكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة.

وجاء اللقاء أيضاً بمثابة اعتذار عن البيان السابق الصادر من بعض البلديات، حيث أشار المجتمعون إلى أن من قاموا بالتصريح يمثلون أنفسهم فقط، وتم تقديم اعتذار رسمي للوزير، في خطوة تهدف إلى تعزيز المصالحة والتعاون بين الوزارة والبلديات.

كما استعرض الاجتماع مجمل المشاريع القائمة والتحديات التي تواجهها البلديات، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية وسبل تعزيز التعاون لضمان استمرارية العمل وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.