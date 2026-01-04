وزير «الحكم المحلي» يلتقي عميد الخمس لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية

عقد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأحد 4 يناير 2026، اجتماعًا مع عميد بلدية الخمس، تناول بحث أولويات العمل البلدي والملفات الخدمية والتنظيمية ذات الأهمية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة أوضاع البلديات والوقوف على احتياجاتها الأساسية، حيث تم استعراض سير العمل البلدي ومستوى تقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجلس البلدي وطرق معالجتها.

وشدد الوزير على أهمية رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم البلديات وتعزيز التنسيق مع المجالس المحلية لضمان تقديم خدمات فعالة ومستدامة.

من جانبه، عرض عميد بلدية الخمس مجموعة من الاحتياجات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل البلدي، مثمنًا الدعم المستمر من وزارة الحكم المحلي واهتمامها بمتابعة أداء البلديات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تعزيز قدرة البلديات على الاستجابة لمتطلبات المواطنين.