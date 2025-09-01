وزير الحكم المحلي يوجّه بتقديم الدعم لاستكمال مشروع «المياه الجوفية» في زليتن

وجّه وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، خلال اجتماع موسع مع اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة الظاهرة في بلدية زليتن، بتقديم كافة أشكال الدعم لاستكمال تنفيذ مشروع شبكة النزح الأفقي للمياه بالبلدية وتذليل كافة الصعوبات أمامه.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التنمية، ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وعمداء بلديات زليتن وأبوسليم، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة والوقوف على احتياجاتها.

وناقش الاجتماع الإجراءات والترتيبات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار وتقلبات الأحوال الجوية، مع التركيز على استكمال تنظيف مسارات الأودية قبل دخول الموسم بفترة كافية.

كما وجّه الوزير بمخاطبة وزارة المواصلات لإنشاء جسور في الطرق المتقاطعة مع الأودية في بلديات ترهونة وبني وليد، لضمان حرية حركة المواطنين وسلامتهم خلال جريان الأودية.