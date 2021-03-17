وزير الخارجية الأثيوبي: لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل

وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، قال إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، وذلك بمناسبة الذكرى الـ10 لبناء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف ميكونين، أن السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية.

وأوضح مكونين، خلال ندوة لوزارة المياه والري، في فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، التي توافق 2 أبريل المقبل، أن عملية استكمال بناء سد النهضة ليس من أجل مستقبل الأجيال بل هي مسألة حماية لسيادة الدولة.

وكانت إثيوبيا جددت، في وقت سابق، رفضها المقترح المصرى- السودانى بشأن مشاركة الوساطة الرباعية الدولية في أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبى.وفقا لروسيا اليوم.