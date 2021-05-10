وزير الخارجية الأردني: ما قامت به إسرائيل جريمة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن لقاء الوزير بالوكالة علي العايد، اليوم الاثنين، بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة في مقر الوزارة، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في القدس.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخارجية أن علي العايد أشار خلال اللقاء، إلى أن “ما قامت به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هذا اليوم، جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان”.

ولفتت الوزارة إلى أن العايد أكد أن “إسرائيل واصلت انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين في مخالفة للقانون الدولي و الوضع التاريخي والقانوني القائم ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية”، مشددا على أن “المملكة الأردنية، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تكرس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية”.