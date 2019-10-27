وزير الخارجية الألماني يُؤكد من زوارة دعم بلاده للخطة الأممية لإحلال السلام في ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا، وقال إنها شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، والمبعوث الأممي غسان سلامة بمدينة زوارة.

وأضاف ماس،يقول:

نود أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة.

من جانبه اعتبر سلامة أن مسيرة برلين جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي في ليبيا، وفق قوله.

في حين طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المهاجمة لطرابلس.

هذا واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رفقة وزير الخارجية محمد سيالة، الأحد، وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، في بلدية زوارة، لبحث التحضيرات لمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن اللقاء سيبحث سُبل وقف العدوان على طرابلس، وسيحضره أيضا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، والسفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا، وأعضاء من مجلس زوارة البلدي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن زيارة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لم يعلن عنها لدواعٍ أمنية، مشيرة إلى أن ماس يعتزم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت الشهر الماضي عزمها عقد مؤتمر دولي حول ليبيا قبل نهاية فصل الخريف بمشاركة أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الشأن الليبي، لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية والعودة إلى العملية السياسية.