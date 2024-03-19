وزير الخارجية الأمريكي في «جولة سابعة» للشرق الأوسط خلال أشهر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة رويترز، قالت الوزارة، إن “بلينكن”، سيزور السعودية ومصر وسيلتقي بكبار القادة في البلدين.

وذكرت الوكالة، أن “بلينكن”، سيبحث مع المسؤولين في مصر والسعودية “سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية الأميركي سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.

يذكر أن هذه الجولة هي السادسة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

هذا وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث في وقت سابق اليوم، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يتعلق بتنفيذ إسرائيل عملية برية في رفح، والمفاوضات الجارية في قطر بشأن الرهائن، وفق بيان البيت الأبيض.